Büyükşehir Ahilik geleneğini yaşatıyor

Ahi Evranı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin çok yoğun geçeceğini kaydeden Başkan Zolan, "Bizi biz yapan değerlerimize her zaman sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ahi Evranı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen Ahi Evranı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni kabul etti. Ziyarete Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ile birliğe bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı. Birlik Başkanı Erbeği, kabulden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Ahi Evranı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında işbirliğinde düzenledikleri Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali programının yapımında Başkan Zolan'ın büyük katkısı olduğunu belirten Erbeği, "Geçen yıl Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yine beraber bu etkinliği yapmıştık. Bu sene Ahi Evranı Veli Yılı ilan edilmesiyle birlikte bu programı daha geniş katılımlı yine hep beraber kutlayacağız inşallah. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Temeli kaybetmemek gerekir"

Başkan Zolan ise, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm vatandaşların Ahilik Hafta'sını kutladı. Bu yılın Ahi Evranı Veli Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Zolan, Denizli'nin Ahilik geleneğinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu, bu çerçevede Ahilik Haftası etkinliklerini Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çok güçlü bir şekilde başlattıklarını söyledi.



Başkan Zolan, "Ecdadımızın kardeşlik hukukunu oluşturduğu, iyi ahlak, dürüstlük ve kalitenin simgesi olan Ahilik geleneği bugünlere kadar ulaştı. Bize düşen bu geleneği kaybetmeden gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bu bizim temelimizdir. Temeli kaybetmemek gerekir. Temeli kaybettiğimiz anda yok olmamız kaçınılmazdır. Bunu unutmayacağız. Bizi biz yapan değerlerimize her zaman sahip çıkarak onu gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Ahilik de bunların en başında geleni" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.