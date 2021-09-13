Pamukkale’de ilk yardımın püf noktaları anlatıldı

Pamukkale Belediyesi, rutin belediyecilik işlerini yürütürken özellikle eğitim alanındaki desteklerine hem de öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü’nde öğrencilere ilk yardım bilinçlendirme semineri düzenledi.



Sosyal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını önemseyen Pamukkale Belediyesi, Dünya İlk Yardım Günü’nde de farkını ortaya koydu. Pamukkale Belediyesi, 2003 yılından bu yana 188 ülkede aynı anda, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü’nde Atatürk Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerine yönelik “İlk Yardım Bilinçlendirme Semineri” düzenledi. Korona virüs önlemleri gözetilerek gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere kazalar ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında bilgiler aktarıldı. Seminerde özellikle, “Doğru zamanda doğru müdahalenin yapılması” gerektiğine dikkat çekilerek, ilk yardım alanında eğitim almamış kişilerin müdahalede bulunmaması gerektiğinin altı çizildi.



“Öğrenciler seminerden memnun ayrıldı”

Pamukkale Belediyesi İlk Yardım ve Afet Eğitmeni tarafından verilen ilk yardım bilinçlendirme seminerinde, bir olay anında hasta veya yaralının, olay yerinin değerlendirilmesi nasıl yapılmalı, 112 arandığında sağlık görevlilerine olay yeri, hasta hakkında hangi bilgiler, nasıl aktarılmalı ve hastanın sağlık görevlileri, ambulans gelene kadar güvenliği nasıl sağlanmalı konusunda bilgiler verildi. Atatürk Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinden Kerem Ertaşçı ve Emirhan Bozkurt, seminerin kendilerine önemli bilgiler kattığını ifade ederek, “112’yi aradığımızda hem hastaya hem de sağlık görevlilerine yardımcı olmak adına neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Bu semineri düzenleyen Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dediler.



Öğrencilerden Furkan Çapur’da, “Öncelikle Pamukkale Belediyesine bize bu imkânları sunduğu için çok teşekkür ederiz. Bugün burada bir hastaya nasıl ilk müdahale edeceğimizi öğrendik. Ne yapmamız gerektiğini gösterdiler. 112’yi aradığımızda olayı, hastayı nasıl anlatmamız gerekiyor bunu öğrendik. Bizler için önemli bir seminerdi, teşekkürler” dedi.

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