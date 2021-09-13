Buray, Avusturalyalı dostunu Çal’da buldu

Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenen bağbozumu festivalinde sahne alan sanatçı Buray, Avusturalya’da tanışıp dost olduğu Yakup Akçin ile hasret giderdi.

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Çal’da düzenlenen bağbozumu festivalinin son gününde sahne alan ünlü pop müziği sanatçısı Buray Hoşsöz, güzel bir sürprizle karşılaştı. Ünlü sanatçı, Avusturalya’da tanışıp dost olduğu firma yöneticisi Yakup Akçin ile yıllar sonra Çal’da buluştu.

Buray ile hasret gideren Yakup Akçin, “Buray ile Avusturalya’da 11 yıl önce tanıştık. Aynı restorende 1.5 yıl birlikte çalıştık. Orada güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisiyle 8 yıldır yüz yüze görüşemiyorduk. Memleketim Çal’da karşılaşmak ikimiz için de iyi oldu” dedi.



“Yakup, hep Çal’dan söz ederdi”

Yıllar sonra dostuyla karşılaşan Buray ise, “Avusturalya’da Yakup ile sohbet ederken, hep Çal’dan söz ederdi. Çal üzümünün ünlü olduğunu ondan duydum. Çallı dostum ile Çal’da karşılaşmak güzel bir sürpriz oldu. Avusturalya’da birlikte çalıştığımız restoranın sahibi de Türk’tü. Oradaki dostlarımıza da ikimiz de selamlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

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