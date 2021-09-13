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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılın en renkli festivali başladı Ustalar performanslarını Denizlililer için sergiliyor

İHA

Yılın en renkli festivali başladı Ustalar performanslarını Denizlililer için sergiliyor

Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri; Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nin açılışı yapıldı. 27'si Türkiye’den 13’ü ise Türk dünyasından olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını 1 hafta boyunca Denizlililer için sergileyecek.

Ahi Evranı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli'de düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali" resmi açılışı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen festival kortejle başladı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Ulu Cami yanındaki festival alanına kadar yapılan korteje Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri esnaf ve vatandaşları selamlayarak Ahilik Haftası'nı kutladı.

"Ahilik bizim özümüz, kültürümüz"
Başkan Zolan, uzun yıllardan beri Denizli'de Ahilik ile ilgili etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Bu yıl, bir haftaya yayılan bir etkinlik olsun istendi ve bizde canı gönülden katıldık. Ahiliğin temelini, güzelliğini yaşamış olan şehrimizde bu kültürü daha da artırmak ve bilinilirliğini sağlamak adına etkinliklerimizi başlatıyoruz" dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ahilik bizim özümüz, kültürümüz, bizi biz yapan değerler topluluğudur. Ahilik esnaf teşkilatı gibi görünüyor olsa da bizi biz yapan değerlerimizle donanmıştır. Üretimde kaliteyi, iyi ahlakı, dürüstlüğü ve değerlerimize sahip çıkmayı bizlere öğretmiştir. Bu değerlerimizle bugün dimdik ayaktayız. Denizlimizde birçok ahimiz var. Denizlimiz bugün Türkiye'de en önemli şehirler arasında. Bunun altında Ahilik anlayışı vardır. Ahilik bizim için olmazsa olmazdır, yürüyüşümüzdür, ruhumuzdur, bedenimizdir." Ahiliğin ilelebet bu topraklarda yaşamaya devam edeceğini işaret eden Başkan Zolan, "Bu kültürü gelecek nesillere aktarmak birinci vazifemizdir. Bugüne kadar Ahilik ile ilgili birçok etkinlikler yaptık. İnşallah bu hafta da dolu dolu etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu, kültürü gençlerimizle buluşturmak geleceğe taşımak adına büyük bir vesile olacak. Allah’ım yolumuzu açık etsin" dedi.

"Biz hakikaten büyük bir şehiriz"
Denizli Valisi Atik, "Burada bir ateş bir kıvılcım yakacağız ve geçmişte unuttuğumuz değerleri tekrar hatırlayacağız. Biz Anadolu topraklarına geldiğimiz zaman Hacı Bektaşı Veli'nin erenleri Alperenler bu topraklara geldiler. Biz bu topraklara gelirken kültürümüzü getirdik, sevgimizi getirdik, hak hukuk kavramlarını getirdik. Bu kavramları bu topraklara Ahilik teşkilatımızla yaydık. Biz Denizli'yi tarif ederken Denizli, büyükşehir diye söylüyoruz. Biz hukuki bir terim olarak büyükşehir değiliz. Biz hakikaten büyük bir şehiriz. 50’den fazla Ahi ocağına sahip Anadolu'nun yurt olmasında çok önemli katkısı olan bir şehirde yaşıyoruz. Buna katkı sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından yılın Ahisi Hüsnü Genç, yılın kalfası Hüseyin Altuntaş ve yılın çırağı Hüseyin Alkınç'a ödülleri verildi. Daha sonra protokol üyeleri festival alanındaki stantları gezdi, demir dövüp, Türk dünyasına ait kültür hazinelerini inceledi, el sanatları ustalarının çok özel performanslarını izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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