Otomobildeki uyuşturucuyu 'İsko' buldu; 2 tutuklama

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis, başka illerden uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği İsko ile yaptığı aramada bagaja gizlenmiş şekilde 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün (pazar) operasyon yapan polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu otomobil durdurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin narkotik köpeği İsko da otomobilin bagajında arama yaptı. İsko'nun tepki verdiği yerde arama yapan polis ekipleri araca gizlenmiş halde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-09-13 21:45:42



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