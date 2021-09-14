Yukatel Merkezefendi'den iyi prova

DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, özel maçta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 92-71 yendi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-16, ilk yarısı 50-35, üçüncü periyodu ise 66-58 Denizli temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Merkezefendi'de yeni transferlerden Lomazs 19 sayı, 3 asist, Smith 14 sayı, 6 ribaund, 10 asistle galibiyete katkı verdi. Geçen sezon da kadroda bulunan Hakan Yapar, 13 sayı üretti. Denizli Basket, sezon öncesi son provada yarın Bursa'da başlayacak Frutti Extra Cup'a katılacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-09-14 10:43:02
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