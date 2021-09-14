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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de konut satışları yüzde 18,8 azaldı

İHA

Denizli'de konut satışları yüzde 18,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2021 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları yüzde 18,8 azalırken, Türkiye’de genelinde 24. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2021 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda, Denizli’de konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında azalarak bin 602 oldu. Bu satışların 487’si ilk satış, bin 115’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Şırnak oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 67,0 azaldı
Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,0 oranında azalış göstererek 352 oldu. 352 ipotekli satışın 104’ü ilk satış, 248’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 27 bin 375 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,4 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 22,0 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 37,8 arttı
Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 oranında artış göstererek bin 250 oldu. Bu satışların 383’ü ilk satış, 867’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 114 bin 25 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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