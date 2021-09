Başkan Erdoğan; “Dosdoğru gidebilen kuşaklar yetiştirmek en önemli yatırımdır”

On Numara'da talihli rakamlar

Denizli’de 34. Ahilik Haftası kutlamalarında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “816 yıllık köklü bir geçmişi olan ahilik, bizi biz yapan değerlerin vücut bulmuş halidir” dedi. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli’de bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti.



Başkan Erdoğan, bu arada 34'üncü Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen Ahilik ve Altıneller Festivali’nin açılış törenine katıldı. Ahilik geleneğinin önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, “816 yıllık köklü bir geçmişi olan ahilik, bizi biz yapan değerlerin vücut bulmuş halidir. Cimriliği yasaklayıp eli açıklığı öğütleyen, aç gözlülüğü değil kanaat etmeyi, hile ve yalanı değil doğruyu ve doğru olmayı öğreten, örnek bir yaşam tarzıdır. Ustasından aldığı öğretiyi hem hayatına hem de işine yansıtabilen, onun çizdiği yoldan hiçbir yere sapmadan dosdoğru gidebilen kuşaklar yetiştirebilmemiz, ülkemizin yarınlarına yapılabilecek en önemli yatırımlardan biridir. Bu sayede, yarınlarımız olan gençlerimiz bizi biz yapan değerlerden kopmayacaklar. Milletçe aslımızı kaybetmeyecek, kim olduğumuzu ve niçin var olduğumuzu unutmayacağız. Burada en büyük sorumluluk ahilik geleneğinin devamı niteliğinde olan oda, birliklere ve sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Bizler, bu hassasiyetle, üyelerimizin her zaman her koşulda yanındayız” diye konuştu.



Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli’de bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Nevzat Vural ve Strateji Planlama Koordinasyon Dairesi Başkan Vekili Pervin Oymak da Başkan Erdoğan’ı ziyaret etti. Erdoğan, konuklarına hizmet binalarını gezdirdi; Denizli'yi, ticaretini, sanayisi ile ekonomisini anlattı. Denizli Ticaret Odası’ndaki faaliyetler ile projelerini paylaştı.



Paralimpik Golbol Oyunları'nda altın madalya kazanan görme engelli genç sporcu Şeydanur Kaplan, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, milli sporcu Kaplan ile beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, genç sporcunun başarılarının artarak devam etmesini diledi. Erdoğan, “Yetenekli özel insanlarımızın her zaman destekçisiyiz. Onlar, bizim gurur kaynağımız. Onların hep yanındayız. Başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

DTO Başkanı Erdoğan’ı, Muğla Valiliği Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amirliği’ne tayini çıkan Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da ziyaret etti. Veda etmek üzere gelen Balcıoğlu ile çalışmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, “Yeni görevinizde başarılar dilerim. Şehrimizde güler yüzünüz, tecrübeniz, samimiyetiniz ve ilginizle hemşehrilerimizin beğenisini kazandınız. Denizli’mize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

