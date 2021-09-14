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Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı

DHA

Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)MİLLİ Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli'den bir talihliye çıktı. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyenin, Pamukkale ilçesindeki bayiden oynandığı belirlendi. İkramiyenin kime çıktığı ise merak konusu.
Geçen 13 Eylül'de gerçekleştirilen 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.
'KİMSEYE ÇIKMAZ DİYE BİR ALGI YARATILMIŞTI'
Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, bizde milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu.
Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" dedi.
Milli Piyango'dan yapılan açıklamada da "Denizli'nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" denildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-09-14 12:39:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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