Prostat kanseri farkındalık gününde Tekden Üroloji ekibi uyardı

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü sebebiyle Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorları prostat ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Kanser genel olarak dünyada giderek artan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebinin kanser olması toplum sağlığı açısından erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ve dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık karşılaşılan kanser türü Prostat kanseridir. Prostat kanseri riskine karşı uzmanlar 40 yaşından sonra her erkeğin yıllık kontrollerini aksatmamasını öneriyor.

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık günü sebebiyle önemli bilgilendirmelerde bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji ekibi’nden Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Op. Dr. Ali Gürağaç ve Op. Dr. Akın Avcı Prostat kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorlarından Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Prostat rahatsızlıkları 50 yaş sonrasında erkeklerde görülmeye başlayıp zamanla yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Buna bağlı olarak prostat hastalıkları hayat kalitesini bozmakta, sık sık idrara çıkmaya sebebiyet vermekte ve idrar kaçırmalarına sebep olmaktadır. Bu şikayetler de sosyal hayatta sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Prostat hastalıkları erken tedavi edilmediği durumlarda, önce mesaneyi daha ileri safhalarda ise böbreği etkileyebilmektedir. Hayati risklere dahi sebebiyet verdiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde prostat ile ilgili tedavide kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda başarı oranı artmıştır. Hastanemizde prostat ameliyatları yöntemlerinden Plazma Kinetik veya klasik TUR dediğimiz yöntemle yapılan ameliyatlarda oldukça başarı sağlanmıştır. Ama bu ameliyatların büyük prostatlarda başarısı düşmekteydi. Bunun için de geliştirelen HOLEP tedavisini yani lazerle yapılan ameliyatı hastanemizde başarı ile uygulamaktayız” dedi.

“Sık sık idrara çıkma en büyük belirtilerinden birisi”

Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç” Prostat erkeklerde nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genellikle 50 yaşından sonra büyümeye başlıyor. Prostatın büyümesi ile ilgili belirtilerden kısaca bahsetmek gerekirse, bu tür hastalarımızda sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, idrar sonrası damlama, idrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi, gece sık sık idrara çıkma gibi şikayetler karşımıza çıkıyor. İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde bazı hastalarımıza yılda bir kez kontrol ve hayat tarzında bazı değişiklikler öneriyoruz. Sıvı kısıtlamaları, bazı diyet ürünlerinden uzak durmaları, acılı baharatlı yiyecekleri tüketmemeleri gibi hayat tarzında yapılacak bazı değişiklikler ile hayat kalitesini arttırabildiğimiz hastalarımız mevcut. Fakat prostatı büyümüş hastalarda prostatın büyüklüğüne göre ilaç tedavisi, ilerlemiş durumda da cerrahi tedavilerin ön planda değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yıllık PSA kontrollerinin önemini vurgulayan Opr. Dr. Gürağaç, “15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında verilebilecek önerilerde, ailede prostat kanseri varsa 45 yaşından itibaren, eğer ailede prostat kanseri öyküsü yoksa 50 yaşından itibaren prostata dair hiçbir şikayetiniz olmasa bile yıllık PSA kontrollerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Prostat hastalıklarından erken teşhis ile kurtulmanız mümkün. Eğer prostata dair idrara çıkamama, idrarda yanma gibi şikayetleriniz varsa kaç yaşında olursanız olun, Ürolog kontrolünde bu derdinizin çözümünü bulabilirsiniz” şeklinde bilgi verdi.

“Prostat kanserinde erken teşhis hayati önem arz ediyor”

Prostat kanserinde erken teşhisin önemine değinen Üroloji doktorlarından Op. Dr. Akın Avcı, “Prostat kanseri erken dönemde herhangi bir yakınmaya yol açmazken ileri evre kanserlerde tümörlü kitlenin idrar kanalına baskı yapmasından dolayı zor ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, idrardan kan gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Belirtileri genellikle hastalığın ilerlediği durumlarda ortaya çıkarken hastanın idrar ile ilgili şikayetlerinin başlangıcında zaman kaybetmeden Üroloji uzmanına başvurmasında fayda vardır. Hastada idrar problemi olması prostat kanseri olduğu anlamına gelmez fakat yapılacak tetkikler neticesinde hasta öyküsü de dinlenerek teşhis konulabilmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis son derece önemlidir. Her zaman üzerinde durduğumuz konu özellikle 50 yaşından sonra her erkeğin prostat kontrollerini yılda bir kere aksatmadan yaptırmalarıdır. Ailesinde prostat kanseri olan erkeklerin 40 yaşından sonra düzenli kontrol edilmedi gerekir. Bu kişilerde risk daha fazladır. Erken teşhis edildiğinde prostat tedavisindeki başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır. Prostat kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmeye, düzenli spor yapmaya özen göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

