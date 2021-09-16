Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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DENİZLİ,(DHA) DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Honaz DENİZLİ, (DHA)-

2021-09-16 06:50:27



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