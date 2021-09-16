Başkan Uz'dan kongreye davet

Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uz, yarın yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi davetiyelerin tüm delege ve misafirlere dağıtıldığını belirterek, tüm taraftarları ve üyeleri kongreye davet etti.



Daha güçlü bir yönetim oluşturabilmek kongre kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Uz, "Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma gösterilen inanılmaz güven ve ilgi için tüm Denizli halkına teşekkür ediyorum. Şimdi daha güçlü bir yönetim oluşturabilmek için aldığımız kongre kararı ile yeni bir süreç başlıyor. 17 Eylül Cuma günü gerçekleşecek olan kongrede bu önemli süreci bir an önce tamamlamak ve Denizlispor'a olan hizmetlerimize ara vermeden devam etmek istiyoruz. Gerekli olan çoğunluğu ilk toplantıda sağlayabilmek adına bizlere gösterdiğiniz ilgiyi genel kurul toplantısına göstermenizi istiyor, yeşilsiyah renklere gönül veren taraftarlarımızı toplantımızı takip etmeye, kongre üyelerimizi ise oy kullanmaya davet ediyorum." diye konuştu.



Denizlispor'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 17 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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