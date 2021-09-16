Başkan Zolan’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Nazire Sun, son yılculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın eşi Berrin Zolan’ın annesi Nazire Sun, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata veda etti. 90 yaşındaki yaşamını yitiren Nazire Sun için bugün öğle namazı sonrası Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.



Törene Vali Ali Fuat Atik, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli milletvekilleri, siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle ailenin yakınları katıldı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Başkan Zolan, törende taziyeleri kabul etti.

Nazire Sun’un cenazesi İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.