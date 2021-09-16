DENİB ‘E-İhracat’ bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı

– Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde “Eİhracat” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli İhracatçılar Birliği ile bir online alışveriş platformu işbirliğinde düzenlenen “Eİhracat” bilgilendirme toplantısı, DENİB konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun açılış konuşmasının ardından, alışveriş platformu temsilcisi Emrah Cora tarafından Eİhracatın avantajları ve fırsatları, en çok talep alan sektörler, 7/24 aktif mağaza oluşturma ve onaylanmış satıcı avantajları, üyelik farklılıkları, alışveriş platformunun devlet desteğiyle kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.



Toplantı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti.

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