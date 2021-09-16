Serhat Gülpınar: “Bu ligde herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip”

TFF 1. Lig’de 3 mağlubiyet, 2 galibiyetle yola devam eden Denizlispor’da teknik Direktör Serhat Gülpınar, “Bu ligde oynanan maçlarda gösteriyor ki herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip. Kim daha çok isterse, kim daha çok konsantre olursa onun kazanabileceği günler oluyor” dedi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ilk 3 haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından 2 galibiyet ile moral buldu. 19 yeni transfer yapan yeşilsiyahlı ekipte Teknik Direktör Serhat Gülpınar, takımın tamamen hazır hale geldiğinde daha iyi sonuçlar alınacağını söyledi. Birçok oyuncunun hazır gelmediğini belirten Denizlispor'un teknik patronu, “Galibiyetleri birlikte oynamaya, çalıştığımız oyuncu sistemi üzerinde oyuncularımızın göstermiş olduğu sabır ve riayet sonuçları etkileyen faktör olarak göze çarpıyor. En geç toplanan takımız, 19 transfer yaptık. Bu transferlerin çoğu buraya hazır olarak gelmedi. Hem bir yandan bu oyuncuların hazırlığı hem de oynamamız gereken maçlar, almamız gereken sonuçlar var. Bizde buna göre bir oyun stratejisi belirleyip, bunun üzerinden gittik. Çok şükür iki maçta güzel sonuçlar aldık. İleride takımımız fiziksel olarak daha iyi olduktan sonra oyun anlamında biraz daha geliştirip daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



“Bu ligde herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip”

Oyuncu yeteneğinin maç kazandırmadığını belirten Gülpınar, “Bu ligde oynanan maçlarda gösteriyor ki herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip. Kim daha çok isterse, kim daha çok konsantre olursa onun kazanabileceği günler oluyor. Çünkü oyuncu isimleri ve kariyerleri maç kazandırmıyor. Oyuncunun performansı, istek ve arzusu maç kazandırıyor. Her maç iki tarafa da gidebilir. Oyuncu kalitesinin yanına konsantre ve mücadeleyi koyduğunuz zaman o maçı kazanabiliyorsunuz. İnşallah son iki haftada göstermiş olduğumuz takım oyununu, disiplini, yardımlaşmayı bu karşılaşmada da gösterebilirsek Altınordu maçından da 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Lige iyi başlayan takımlar, geçen sezon kadrolarını koruyup eksik bölgelere transfer yapan takımlar”

Lige iyi başlayan takımların kadrolarını koruduğunu belirten Gülpınar, “İlk 3 4 haftada iyi başlayan takımlar genelde geçen sene kadrolarını koruyup, eksik mevkilerine transfer yapan takımlar. Bunun dışında Tuzlaspor yeni bir takım yapıp lige iyi girdiler. Tabi fikstür avantajı var, oynadığınız rakiplerin hazır olup olmama durumları var. Buna bağlıyorum ama sonuç itibariyle aşağı yukarı Ümraniyespor takılmadı. Onun dışında bütün takımlar puan kaybetti. Ümraniyespor’un da bu avantajı var geçen yıl ki kadrolarını yüzde 90 koruyorlar. Eksik bir iki bölgeye takviye yaptılar. Bu ligde hangi takım hangi rakiple oynarsa favorisi olmuyor. Her iki takımda maçı kazanabilecek durumda olabiliyor” şeklinde konuştu.

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