Yerel tiyatro grupları MKM’de sahne alıyor

Denizli’de faaliyet gösteren, oyun yazıp sahneleyebilen yerel tiyatro grupları gösterilerini Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sunmaya başlıyor.

Sanat ve sanatçıya verdiği destek ile adından söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, yerel tiyatro gruplarına kucak açmaya devam ediyor. Pandemi döneminde sahne alamayan yerel tiyatro ekiplerine maddi manevi destek olan Merkezefendi Belediyesi, oyunlarını sergilemek için başvuruda bulunan yerel tiyatro ekiplerinin çocuk oyunlarını üç gün art arda ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuyor. Denizli’de faaliyet gösteren, oyun yazıp sahneleyebilen yerel tiyatro grupları gösterilerini Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sunmaya başlıyor.



‘Merkezefendi Çocuk Tiyatrosu Günleri’ kapsamında 21 Eylül Salı günü saat 11.00 ve 14.00’te Gökkuşağı Tiyatro Grubu’nun ‘Masalcı Kuklalar’, 22 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00’te Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun ‘Değiş Tokuş Dükkânı’, 23 Eylül Perşembe günü saat 11.00 ve 14.00’te ise Eğlence Adası Tiyatro Grubu’nun sahnelediği ‘Uçan Şemsiye’ oyunu seyircisi ile buluşacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirtti. Başkan Doğan, “Salgında olumsuz etkilenen yerel tiyatro gruplarına kapımız her zaman açık. Sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimiz ve sanatçılarımız ile birlikte Merkezefendi’yi sanatın ve kültürün merkezi yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.