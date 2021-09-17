Anadolu’yu Türk yurdu yapan Miryokefalon Zaferi 845. yılında törenle anıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleşen ve Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Zaferi'nin 845. yıldönümü Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı.



Anadolu’da Türk hakimiyetinin kesin olarak kabul edildiği, Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleşen 17 Eylül 1176 Miryokefalon Savaşı’nın 845. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin çelenginin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi sunuldu.



"Miryokefalon'un Denizli'de gerçekleştiği tescillendi"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla geçen yıl “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” adlı bilimsel yayını Denizli ve Türk tarihine armağan ettiklerini anlatan Değirmenci, "Bu bilimsel yayınla Miryokefalon'un Denizli'de gerçekleştiği tescillenmiş oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisimiz oybirliği ile 17 Eylülü Miryokefalon Zaferi Kutlama Günü kabul etti. Bu ilk resmi törenimiz. Bu vesileyle emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Bu anlamlı günü Denizli tarihine kattıkları için Denizli Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür eden Vali Ali Fuat Atik, "Çünkü Miryokefalon Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu topraklarda Tük hakimiyetinin tescillendiğinin en büyük göstergesidir. Bu savaşın birçok sonucu var. Bu zafer İstanbul'un fethinin yolunu açmıştır. Bu zafer bu topraklarda Türk'ün ebediyen kalacağının sonucunu tüm dünyaya bildirmiştir. Bu savaşı iyi anlamak lazım. Bu savaşı gelecek nesillere iyi anlatmak lazım" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı, Çivril bölgesinde Türk izleri, savaş bölgesi, tarihi kalıntılar ve bugünkü görüntülerin yer aldığı 35 fotoğraf ve 18 resimden oluşan sergi beğeniye sunuldu.

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