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İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Denizlililer için sahne alacak

İHA

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Denizlililer için sahne alacak

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Ahilik ve Altıneller Festivali kapsamında Denizlililer için sahne alacak.
18 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde Kayalık Caddesi Ulu Camii yanındaki festival alanında yapılan Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 19 Eylül'e kadar 27'si Türkiye’nin çeşitli kentlerinden, 13’ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını Denizlililer için sergilerken, her gün saat 21.00'de de müzik şöleni gerçekleştiriliyor. Festivalin 3'üncü günü Özgür Doğan'ın sahne aldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı THM Konseri düzenlenirken, 4. gün ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı THM Topluluğu Konseri sahne aldı.

40 kişilik kadro Denizli'de
Festival, 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 21.00'de İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konseri ile devam edecek. Şavk Eryürek'in sanat yönetmenliğini yaptığı 40'ın üzerinde ses, saz ve dans sanatçısının katılacağı konser Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda düzenlenecek. Konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtilirken programda Türk dünyasına özel eserler seslendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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