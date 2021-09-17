Seyir Tepesinde motorcu rüzgârı esti

Pamukkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Derneği koordinatörlüğünde, Denizlili motosiklet kullanıcıları, Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda yaza veda etkinliği düzenledi.



Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde, Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Derneği üyeleri ve Denizlili motosiklet tutkunları, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda yaza veda buluşmasını gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katıldığı organizasyona, 400’e yakın motosiklet tutkunu katıldı. Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Derneği’nin daveti üzerine Seyir Tepesi girişinden en üst zirve olan Seyret Restoran’a kadar kortej eşliğinde çıkış yaptılar. Seyir Tepesi’ne gelerek Denizli manzarası eşliğinde keyif yapmak isteyen vatandaşların da ilgisini çeken korteje, yaklaşık 400 motosikletli katıldı.



Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Derneği Başkanı Gül Kınay, motosiklet kullanıcılarını bir arada toplamak, sorunlarını dile getirmek ve problemlerini çözmek için bir dernek kurduklarını ifade ederek, “Bugün burada yaza veda etmek adına bütün motosikletçilerle beraber bir etkinlik düzenliyoruz. Vedamızı da Seyir Tepesi’nde gerçekleştiriyoruz. Hem Seyir Tepesi’ne gelmeyen arkadaşlara buranın güzelliğini bizzat yaşatmak, hem de derneğimizi tanıtmak istedik. Her zaman yanımızda olan ve bu etkinlikte ev sahipliği yapan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi. “İdarecilerin bizi dinlemesi gerçekten çok önemli” diyen Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Arıkan da “Bugün Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi’nde bu güzel organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Motosikletçilerimizle birlikte bu etkinliğimizde aramızda Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki de var. Belediye Başkanımızın bugün aramızda olması bizim için çok anlamlı. Çünkü idarecilerin bizi dinlemesi gerçekten çok önemli ve bu bizlere umut veriyor. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye hem yanımızda olduğu için hem de bu etkinliğimize ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Motosiklet kullanıcılarından Erhan Erdağ ile Erkan Çankaya ise kortejin gerçekten çok güzel olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük Tematik Kent Ormanı Seyir Tepesi, gerçekten çok güzel. Denizli ayaklarınızın altında. Motosiklet kullanıcılarının sorunlarına dikkat çekmek istediğimiz bu etkinliğimizde bize destek veren Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dediler.



Seyir Tepesi Buluşma Noktası Olacak

“Demir atlarınızla akşamımıza coşku kattınız” diyerek kendisinin bir motosiklet tutkunu ve kullanıcısı olduğunu belirten Başkan Örki ise, “Benim bir hayalim var. Denizli’nin ışıklarının ayaklarımızın altında olduğu bu yerde, güzel organizasyonlar, konserler yapmak. Türkiye’de olmayan bir işi başlatarak, vatandaşlarımızın burada huzurlu güzel anılar bırakmalarını sağlamak” dedi. Kendisinin de motosiklet kullanıcısı olması sebebiyle, motosiklet kullanıcıların sorunlarını bizzat yaşadığını ifade eden Başkan Örki, “Buradan topluma bir mesaj vermek istiyorum. Ben de sizler gibi motoruma atlayıp dağların en yüksek noktalarından, deniz kenarlarına kadar gitmeyi çok seviyorum. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım gözlemlerde şehir içinde özellikle motosiklet ile seyahat eden vatandaşlarımıza, diğer araçların yeterli saygıyı göstermediğini fark ettim. Birçok sürücünün motosiklet sürücülerine karşı ön yargılı yaklaştığını fark ettim ve bu beni çok üzdü. En nihayetinde hepimiz insanız. Saygı göstermek zorundayız. İki tekerlileri asla küçük görüp, trafikte sıkıştırıp canlarını tehlikeye atacak, trafik kazalarına yol açacak hareketlerden herkesin kaçınmasını rica ediyorum” diye konuştu.



Buluşmada Başkan Örki, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Buluşmanın sonunda, eğlenceli bir ortamda motosiklet kullanıcıları arasında kura çekimi ile belirlenerek, içinde Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda kahvaltı ödülü de olan çeşitli hediyeler verildi.

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