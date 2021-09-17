Denizli'de deprem sonrası Çal'da hasar oluşan bir ev boşaltıldı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde 21.00 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Çal ilçesi Karapınar Mahallesinde hasar oluşan bir ev tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 20.59'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çal ilçesinde de hissedilen deprem sonrası Karapınar Mahallesinde bulunan eski bir evde hasar oluştu. Hasar ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar oluşan evde bulunan aile tahliye edilerek, AFAD ekiplerince kurulan çadıra yerleştirildi.

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