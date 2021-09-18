Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

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Denizli’nin Honaz ilçesinde saat 2.45’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; 2.45’te merkez üssü Denizli’nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı.

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