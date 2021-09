Başkan Zolan’dan Gaziler Günü mesajı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Gazilik ve şehitlik, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardan biridir" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatanını bayrağını ve tüm kutsal değerlerini korumak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerin Türk milletinin medarı iftiharı olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Şehitlik ve gazilik, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardan biridir. Bu kutsal topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızın vesilesi olan gazilerimiz ve şehitlerimiz aziz milletimizin kalbinde her zaman var olacaktır" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından Mareşallik rütbesiyle birlikte verilen "Gazi" unvanının gazilere duyulan sevgi ve saygının da bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Cennet vatanımız bizlere gazilerimizin ve şehitlerimizin en büyük emanetidir. Bizler de tıpkı şehit ve gazilerimiz gibi bu kutsal emanete sahip çıkarak gelecek nesillerimize daha güzel bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesilelerle mukaddes vatanımızı kanlarıyla sulayan tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal rütbesi’ ve ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyorum.”

