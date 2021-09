Tarihi zafere görkemli kutlama

Anadolu’ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi'nin 845. yıl dönümü kutlamaları Çivril ilçesinde devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliğinde savaşın yaşandığı bölgede görkemli kutlama programları düzenlendi.



Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nın (17 Eylül 1176) 845. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın ardından Çivril ilçesinde de devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliği ile savaşın yaşandığı Kufi Çayı Vadisi girişinde düzenlenen programa Denizli Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuranı Kerim tilaveti okundu.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, mart ayında Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çivril Belediye Meclisi'nin 17 Eylül'ü Miryokefalon Zaferi Kutlama Günü olarak karar aldığını hatırlatarak, "Bu kutlamaları yapmaya hakkımız var. Biz zaferler kazanmış, bu toprakların her bir karışını şehitlerimizin kanlarıyla sulamış bir milletiz. Bu zaferler bizim, en güzel şekilde kutlayacağız" dedi.



"Tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci ise, 845 yıl önce tarih yazılan bir coğrafyada bulunduklarını ifade ederek, "Bu coğrafyaya hep beraber sahip çıkmayı istiyoruz. Bir adım attık ve bundan sonra da güçlenerek devam edeceğiz" dedi. Bu toprakların kolay vatan olmadığını vurgulayan Değirmenci, "Malazgirt ne kadar değerliyse Miryokefalon Zaferi de o kadar değerlidir. Miryokefalon ne kadar değerliyse Kurtuluş Savaşımız, İstanbul'un Fethi de o kadar değerlidir. Bunlardan bir tanesi tarihte eksik olsaydı belki biz bu coğrafyada bu kutlama programını yapıyor olamayacaktık. Onun için her şeyden önce bu toprakları bize vatan yapan, bu toprakları kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine rahmet diliyoruz. Çivril Belediyemizle birlikte Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.



"Anadolu'nun tapusu Çivril'de alınmıştır"

Denizi Milletvekili Tin, burada büyük bir savaşın yaşandığını anlatarak, "Haçlı ordusuna karşı Selçuklu ordusu savaşarak bir zafer kazanmış ve 1071 Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun tapusu Çivril'de alınmıştır. İşte bence en önemli tarihi etkinliklerden birisine tanıklık ediyoruz. O tapuyu alan Çivrilliler, yani bugün Çivrilli kardeşlerimizin ataları, bizlerin atalarıdır. İşte onun için bu emanete bizim sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise bundan sonraki yıllarda her 17 Eylül tarihinde burada buluşacaklarını anlatarak, "Bu topraklardan kimler geldi kimler geçti. Ama hiç kimse bu toprakları Türkler kadar sevemedi" dedi. Malazgirt'ten başlayıp İstanbul'un Fethi ve Türklerin Viyana kapılarına dayanma sürecini anlatan Yıldız, "Bu kolay bir tarihi serüven değil. Eğer medeniyetiniz yoksa, kültürünüz yoksa ve tasavvufunuz yoksa, geldiğiniz topraklara yaşayan halklara hitap edip adalet sağlayamıyorsanız bunu sağlayamazsınız" diye konuştu.



"Yüzyıllar boyunca adalet huzur ve barış egemen oldu"

Milletvekili Özkan ise, "Milletimizin bu topraklara gelişini ve bu toprakların ezeli ve ebedi yurdumuz oluşunun tescillenmesini, daha evvel küçük Asya, Anadolu ve diyarı Rum diye anılan bu toprakların kıyamete kadar artık Türkiye ismiyle anılacağının tescillendiği Miryokefalon Zaferimizin 845'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Kutlu olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah" dedi. Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Şanlı milletimiz tarihimiz boyunca orta Asya steplerinden çıkıp Anadolu'nun kapılarına gelerek oradan Anadolu'yu ve Balkanlar'ı, Afrika'yı adaletin huzurun, barışın, egemen olduğu ve hakça paylaşımın, insanların yüzyıllar boyunca adil, huzur ve barış içinde yaşadığı bir iklimi inşa etmiştir. Bizim ecdadımızın geçtiği coğrafyalarda yüzyıllar boyunca adalet huzur ve barış egemen oldu" dedi.



Zafer yürüyüşü gerçekleştirildi

Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterileri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı'nın gösterileri yapıldı. Cirit oyunlarının oynandığı program büyük ilgi topladı. Kutlama programının Çivril ilçe merkezindeki akşam bölümünde ise yoğun bir katılımla Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde meşalelerle zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer bu toprakların kolay vatan olmadığını vurgulayarak, "Zaferlerle dolu şanlı tarihimizde Anadolu'yu yurt edinmemiz 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile başladı. Bu zaferle Anadolu'ya yerleşmeye başlayan ecdadımız Miryokefalon Zaferi'nden sonra da Anadolu'yu kesin olarak bir Türk yurdu olmasını sağlamış ve buradan artık atılamayacaklarını bütün dünyaya ispatlamıştır. Bu zafer şanlı ecdadımızın Malazgirt'ten sonra Bizans'a vurduğu ikinci darbedir. Çivril'de gerçekleşmiş olması da bizim için ayrı bir önemlidir" ifadelerini kullandı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Çivril Belediyesi halk oyunları gösterisinin ardından program Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın verdiği Türk Halk Müziği Konseri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.