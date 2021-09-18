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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük veya hayali kusurlarınızı takıntı yapıyorsanız uzman desteğine başvurun

İHA

Küçük veya hayali kusurlarınızı takıntı yapıyorsanız uzman desteğine başvurun

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ecrin Zeybek, bireylerin var olduğunu düşündüğü hayali veya küçük kusurlarını takıntı haline getirdiği ‘Dismorfofobi’ rahatsızlığı konusunda uzman desteği alınması gerektiğini belirtti.
Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, bireyin sahip olamadığı fakat sahip olduğunu düşündüğü beden kusuruyla aşırı uğraşması ve bu durumu takıntı haline getirmesi durumu olan “Dismorfofobi (Beden Dimorfik Bozukluk)” rahatsızlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Halk arasında “Ayna” hastalığı olarak da bilinen Dismorfofobinin bireyin yaşamını olumsuz etkilediğinin altını çizen Uzm. Psikolog Ecrin Zeybek, “Bireylerin var olduğunu düşündüğü vücut kusuru genel olarak hayalidir veya küçüktür. Kendilerinde büyük bir sorun olarak gördükleri kusurlar çevredekiler tarafından genelde fark bile edilmez. Genellikle büyük çoğunluk dermatologlara ve en sık olarak da plastik cerrahlara başvururlar. Toplumumuzda görülme sıklığı 0.7 2.4 olarak literatürde mevcuttur. Dismorfofobi genelde genç erişkinlik ve ergenlik dönemlerinde başlar. Bakıldığında kadınları daha çok etkilediği düşünülse de araştırma sonuçları kadın ve erkeklerin eşit oranda etkilendiğini göstermiştir. Bireylerin genelde yüz veya baş bölgesi, saçlar veya cinsel organlara ilişkin endişeleri olduğu görülmüştür” dedi.

“Çocukluk döneminde yaşananlar etkili oluyor”
Dismorfofobinin belirtileri hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Ecrin Zeybek, “Sürekli aynaya bakmak, kusurlu olduğunu düşündüğü yerini incelemek, mevcut kusuruna odaklandığı için sosyal hayatında sorunlar yaşamak, rahatsız hissettiği bölgeyi iyileştirmek için sürekli uzmanlara danışmak, bu sorunların ve düşüncelerin çok fazla yaşanmasından kaynaklı bireylerin alkol ve uyuşturucu gibi maddelere yöneldiği gözlenmiştir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte çocukluk çağında yaşanan cinsel, duygusal, bilişsel bozukluklar sonucu oluşabilir. Çocukluk döneminde fiziksel şiddet, zorbalığa maruz kalan bireylerde anksiyete, sosyal fobi, yeme bozukluğu, major depresyon tanısı almış bireylerde gözlemlenebilir” diye konuştu.

Dismorfofobi tedavi edilebiliyor
Dismorfofobinin olumsuz etkileri ve tedavi yöntemlerine değinen Uzm. Psikolog Ecrin Zeybek, şu uyarılarda bulundu:
“Bu tanıyı almış bireyler sosyal ortamlara girmekten kaçınırlar, daha izole bir yaşamı tercih ederler beden kusurlarını bir ötekinin fark ettiğini düşündüğü için sürekli aynaya bakarlar ve bu kusuru kapatmak için de çoğu zaman aşırı makyaj kullanırlar. Dismorfofobinin iki çeşit tedavi yöntemi mevcuttur. Birincisi bilişsel davranışçı terapi, diğeri ise ilaç tedavisi. Tedavinin hedefleri arasında takıntılı düşünce ve davranışların ortadan kaldırılması, kusurlu bulduğu bölgeye dair geliştirdiği utanç duygusunun azaltılması vardır. Bunun yanı sıra bireyin kendi vücuduyla kurduğu olumsuz düşüncelerle başa çıkmasını sağlamaktadır. Kendinizde bu belirtileri gözlemliyorsanız uzman desteğine başvurmak önemlidir”

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