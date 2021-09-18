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2 kez cezaevine giren torbacı, tahliye olduktan 3 gün sonra yine yakandı Öğrencilere uyuşturucu sattığını iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ve yakınlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı

İHA

2 kez cezaevine giren torbacı, tahliye olduktan 3 gün sonra yine yakandı Öğrencilere uyuşturucu sattığını iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ve yakınlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı

Denizli’de okullar bölgesinde spotçu işleten ve daha önce okul çağındaki çocuklara uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kez cezaevine giren şüpheli, tahliye olduktan 3 gün sonra yine aynı suçtan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesi Topraklık Mahalesi Turan Güreş Caddesinde spotçu dükkanı işleten Y.Y. (25) hakkında, daha önce Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla işlem yapıldı. JASAT tarafından 2017, KOM Şube Müdürlüğü tarafından ise 2021 yılı Ocak ayında gözaltına alınan Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahliye olduktan sonra da uslu durmadı
Cezaevinden 3 gün önce tahliye olan Y.Y’nin yine aynı suçu işlediği yönünde alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda Y.Y’nin Topraklık Mahallesinde işlettiği spotçu ile Karaman Mahallesindeki evine ani baskın yapıldı.

Jandarma ekiplerini karşısında görünce büyük bir şok yaşayan Y.Y. ve yakınları, güvenlik güçlerine mukavemette bulundu. Yaşanan kısa arbedenin ardından Y.Y’nin yanı sıra 2 kardeşi ve yengesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Y.Y’nin işyerinden farklı bölgelere gizlenmiş vaziyette 5 parça 11 gram kristal ile evinden ise bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü. Jandarmaya mukavemet gösteren Y.Y’nin 2 kardeşi ve yengesi serbest bırakılırken, şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.
“Uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık” suçlarından 20 suç kaydı bulunan Y.Y., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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