AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Bozkurt İlçesini ziyaret etti

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Bozkurt İlçesine ziyarette bulundu. İlk olarak AK Parti Bozkurt İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, sonrasında Tutluca, Avdan ve Cumalı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Milletvekili Şahin Tin’e AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Avcı, MHP İlçe Başkanı Harun Kuşçu, AK Parti ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları eşlik etti.



İlk durağı Bozkurt İlçe Başkanlığı olan Milletvekili Şahin Tin, “Kuruluşundan bugüne AK Parti’mizi bağrına basan tüm kardeşlerime, dava ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli teşkilat mensuplarımızın gayreti ve azimli çalışmaları ile AK Partimiz 19 yıldır kesintisiz hizmet destanları yazmakta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın önderliğinde bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olduk. Cumhurbaşkanımızın bu kutlu yoluculuğunda hiç şüphesiz en büyük desteği ve enerjiyi teşkilatlarımız veriyor” dedi.

Çiftçimizin her daim yanındayız

Tutluca Mahallesini ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Şahin Tin, “Bozkurt İlçemizde birçok ilçemizde olduğu tarım en önemli gelir kaynaklarından biridir. AK Parti olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya çalıştık. Bozkurt’ta 2002 yılında çiftçilerimize 392 Bin TL olan destekleme miktarını 21 kat artırarak 2020 yılında 8,5 Milyon TL destek verdik. Gübrede ve yemde KDV’yi kaldırdık. Denizli ilimizde çiftçimize son 18 yılda sadece mazot desteği olarak 237 Milyon TL, gübre desteği olarak 138 Milyon TL destek sağladık. Önümüzdeki dönemde desteklemeleri artırarak çiftçimize daha çok destek vermek için var gücümüzle çalışmaktayız.” diye konuştu.



İnandığımız yolda yürüyoruz

Avdan Mahalle ziyaretinde kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin, “Bizleri muhabbetle bağrına basan Avdanlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Asil milletimiz için inandığımız yolda yürüyoruz. Avdan için ne yapsak az. Gerek Büyükşehir Belediyemiz vasıtası ile gerekse merkezi idareler vasıtası ile siz kıymetli hemşerilerimizin alt yapı, üst yapı ve diğer hizmetlerin tamamlanması için gece gündüz çalışıyoruz. Bu sene yaşanan kuraklık sebebi ile çiftçilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu zorlukların giderilmesi için ilgili kurumlarımız vasıtası ile modern sulama tesisleri ve sistemlerinin kurulması, tarım çeşitliliğinin artırılması için gerekli çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.



Desteklerimiz artarak devam edecek

Cumalı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin Tin, “Siz kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelerek, dertlerinizle dertlenmeye, sevincinize hüznünüze ortak olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Cumalı mahallemiz hayvancılıkta önemli bir yere sahip, hayvancılığın gelişmesi daha modern tesislere kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizli İlimizde hayvancılık alanında 2002 yılında 2 Milyon TL olan destekleme miktarını 100 kattan fazla artırarak 2020 yılında 204 Milyon TL’ye çıkardık. İlimizde 2002 yılında 79 Bin büyükbaş hayvan varken, 2020 yılında 307 Bin Büyükbaş hayvana ulaştık. 2002 yılında 143 bin 700 ton süt üretimi varken, 2020 yılında 716 bin 660 ton süt üretimine ulaştık. 2002 yılında 2.649 ton kırmızı et üretimi yapılmışken, 2020 yılında 11 bin 660 ton kırmızı et üretimine ulaştık” diye konuştu.

