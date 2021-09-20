Denizlispor seriyi sürdüremedi

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de sezona 3 yenilgiyle başladıktan sonra yeni transferlerinin sahne almasıyla üst üste 2 maçını kazanan Denizlispor, Altınordu deplasmanında sert fren yaptı. Deplasmanda 10 kişi kalan Altınordu'ya karşı öne geçmesine rağmen maçın uzatma bölümünde yediği golle mağlup olan yeşil-siyahlı ekip taraftarının tepkisini çekti. İzmir'de ev sahibi ekipte Yusuf Arslan 16'ncı dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Denizlispor avantaj elde etti. Rakibi 10 kişi kalan Denizli, 44'üncü dakikada yeni transferlerinden Djedje'nin attığı golle ilk devreye 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda kabusu yaşayan Denizlispor, maçın büyük bölümünü eksik oynayan rakibi önünde önce 47'nci dakikada beraberlik, ardından uzatmanın 90+5'inci dakikasında ise mağlubiyet golünü kalesinde gördü. Ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan Denizlispor, haftayı 6 puanda kapattı. Denizli ekibinde 10 kişi kalan rakip önünde alınan mağlubiyet keyifleri kaçırdı. Maçın büyük bölümünde 1 kişi eksik mücadele eden rakibe karşı öne geçilen müsabakada alınan mağlubiyet tepki çekerken, bazı taraftarlar sosyal medyadan teknik direktör Serhat Gülpınar ve oyuncuların performansını eleştirdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-09-20 10:24:34



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