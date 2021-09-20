Uçamayan yavru leylekler bakım sonrası doğaya salındı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de yorgun ve uçamaz halde bulunan iki yavru leylek, yaklaşık bir aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı.

Bir ay önce vatandaşlarca bitkin ve uçamaz halde bulunan 2 yavru leylek, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Veterinerler, yavru leyleklerin uzun süre aç kaldıklarını ve bu nedenle yorgun düştüklerini tespit etti. Uçamaz halde de bulunan leylekler, yaklaşık bir aylık bakım sonrası doğaya salıverildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-20 12:40:26



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