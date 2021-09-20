Pamukkale Belediyesine çifte ödül

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödüle layık görüldü. Yine üyesi olunan Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği En İyi Uygulama Yarışması’nda ise Pamukkale Belediyesi, karasinekle mücadeledeki çevreci yaklaşım uygulaması ile jüri özel ödülü kazandı.

Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik tüm hizmetleri eksiksiz yerine getirirken, hazırladığı projelerle ülke çapında Pamukkale’nin adını duyuruyor. Bu yılın Nisan ayında Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği “6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması”nda Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde “Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi” ile birincilik elde etmişti. Pamukkale Belediyesi, yine bu yıl içinde düzenlenen 2 proje ile de ödüle layık görüldü.



Laodikya’ya destek ödül getirdi

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasına katıldı. Uygulama projesi kategorisinde “Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu” ile yarışmaya katılan Pamukkale Belediyesi, projede iki tiyatro arasında konumlanan Anadolu'nun en büyük yapılarından biri ve duvarının resimlerle boyandığı dünyadaki tek örnek olan Laodikeia Batı Portiğinin restorasyonundan ve kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına verilen katkı nedeniyle uygulama ödülüne layık görüldü. “2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda dereceye giren belediyelere ödülleri 23 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle verilecek.



Karasinekle çevreyi koruyarak mücadele edildi

Pamukkale Belediyesine ödül getiren bir diğer yarışma ise yine Pamukkale Belediyesinin üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği’nin “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” oldu. Yarışmada, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları Sağlıklı Yaşam kategorisinde Pamukkale Belediyesi, “Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” başlığıyla katıldığı yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü. Karasinekle mücadelede kimyasal içermeyen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirliliğinin önüne geçen yapışkan ip kullanılması Pamukkale Belediyesinin ödül almasını sağladı. “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın ödül töreninin Ekim ayı içinde gerçekleşeceği açıklandı.

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