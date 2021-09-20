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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç akademisyenlerden çevreci nişan hediyesi

İHA

Genç akademisyenlerden çevreci nişan hediyesi

Denizli’de nişanlanan genç akademisyen çift, son zamanlarda yaşanan yangınlarda zarar gören ormanların yeniden eskisi gibi olmasına katkı sunmak amacıyla, nişana gelen tüm misafirlere fidan hediye etti.

Denizli’de öğretim üyeliği yapan Müge Peştere ve Fatih Akçay, düzenlenen nişan merasimi ile evliliğe ilk adımlarını attı. Genç çiftin hareketi büyük takdir topladı. Son zamanlarda ülkemizin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören doğal güzelliklerimize dikkat çekmek isteyen genç çift, nişan törenlerine gelen misafirlerine fidan hediye etti. Fidanların üzerine, “Bugünün anısına lütfen bu fidanı dikiniz ve sevgiyle büyütünüz. MügeFatih” yazan genç çiftin bu davranışı büyük takdir topladı.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami İmam Hatibi Ali Sürücüoğlu’nun duasıyla nişan yüzükleri kesilirken, genç çift ve arkadaşları gece boyunca eğlendi. Danslarıyla da herkesin beğenisini kazanan genç çift, sevenleriyle güzel bir geceye imza attı.

Nişan törenlerinde fidan hediye ederek farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Müge ve Fatih, ‘’ Son zamanlarda çıkan orman yangınlarında ülkemizin ciğerleri yandı adeta. Bu süreçte bizler de çok üzüldük ve nişanımıza gelen misafirlerimize fidan dağıtmaya karar verdik. Sevenlerimizin tepkilerinden ne kadar doğru bir hareket yaptığımızı bir kez daha anladık. Nişan törenimize gelen herkese hem teşekkür ediyor, hem de aldıkları fidanları dikmelerini rica ediyoruz’’ dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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