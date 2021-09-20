Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Avustralya Başbakanı, Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için pişman olmadığını söyledi

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 ihraç öğretmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç memur, 1 askeri okuldan, 4 polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakkında yakalanma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.