Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü 

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zafer Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bulunan Ömer Güven'e ait geri dönüşüm tesisinde, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Personelin bulunmadığı fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Çevresindeki fabrikalara sıçrama tehlikesi bulunan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 15 araç 3 su tankeri ve çok sayıda personel sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İtfaiye, fabrikada soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-09-21 01:56:36



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