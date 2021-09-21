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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de turfanda nar hasadı başladı

İHA

Denizli’de turfanda nar hasadı başladı

Denizli’de turfanda hasadına başlanılan hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması ihracatçı firmaların tercih nedeni oluyor.

Denizli’nin meyve deposu Pamukkale’de turfanda nar hasadı başladı. Denizli’nin ekolojik koşullarının uygunluğu, arazi miktarının çokluğu ve dışiç talepler kentte nar üretimini hızlı bir şekilde artırıyor. Denizli nar üretimi bakımından Ege Bölgesinde 2. Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Kentte 23 bin 596 dekar alanda 44 bin 234 ton ürün elde ediliyor. İklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerimizde nar yetiştiriciliği daha yaygın.

Mikroklimatik iklim nedeniyle özellikle Pamukkale ilçesinde yetişen hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni oluyor. Yetiştirilen narın birinci kalitede olanları ihracata, geri kalan kısmı sanayi de meyve suyu olarak işleniyor.

İlçede üretilen narlar Tarım ve Orman Bakanlığının iyi üretim metodları ile belirlenmiş entegre mücadele, iyi tarım uygulamaları gibi projeler kapsamında üretiliyor. Kentte üretilen insan sağlığını tehdit etmeyen, çevreye duyarlı üretim metodları ile elde edilen ve hijyenik şartlarda hazırlanan narların yüzde 7080'i başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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