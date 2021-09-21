Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı Muhtar için hırsızlara seslendi: “Şikayetçi olmayacak ödülü size vereceğim”

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir hafta önce kaybolan Çin Arslan'ı cinsi köpeği “Muhtarı” bulmak için sahibi 2 bin TL’lik para ödülünü 18 bin TL’ye çıkarttı. Muhtar için hırsızlara seslenen Ceren Özcan, “Köpeğimi getirin ödülü size vereceğim, şikayetçi olmayacağım” dedi.



Ceren Özcan ve ailesinin, ailenin bir ferdi olarak gördükleri ve çok sevdikleri Muhtar isimli Çin Aslanı cinsi köpeği, tüm aramalara rağmen hala bulunamadı. Sosyal medya üzerinden birçok ihbarın geldiği ancak sonuç alınamadı. Bulanlara ilk etapta ödül olarak 2 bin TL ödül vereceğini belirten Özcan, her geçen gün ödül miktarını arttırdı. En son ödül olarak belirlediği 9 bin TL’nin ardından ödül miktarını 18 bin TL’ye çıkardığını belirtti. Günlerdir tüm aramalara rağmen Muhtarı bulamayan Ceren Özcan’ın üzüntüden hasta olduğunu, son çare olarak çalındığını düşündüğü köpeği için hırsızlara seslendi. Özcan, “Köpeğimi getirin şikayetçi olmayacağım ödülü de size vereceğim” dedi.



“Kaybolması herkesi çok üzdü”

Arkadaşlarının ve kendisinin tüm aramalarına rağmen sonuç alamayan Özcan; “Bir hafta oldu, 18 bin nüfuslu ilçede bir kez arayan olmadı. Sosyal medyadan sürekli destek mesajları geliyor. Genelde Denizli merkezden yazıyorlar ama Muhtar’ım Çameli’de kayboldu. Çalınması sadece tüm ailemi değil, yakın arkadaşlarımı da çok üzdü. Çocuklarla ve herkesle iyi geçinirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.