Alzheimer belirtileri yaşla birlikte ortaya çıkıyor

Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Can Emre Erdoğan 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında bir açıklama yaptı. Dr. Erdoğan, “Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile artmaktadır” dedi.



Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Can Emre, Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığının yaygın görülen bir bunama türü olduğunu söyleyerek, “Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Günümüzde tüm dünyada en hızlı artan yaş grubunu 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile artmaktadır. Hastalığın ileri evrelere gelmesi 56 yıl sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer’de erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler” dedi.



“Torunlarının isimlerini unutabilir”

Hastalığın en önemli özelliğinin unutkanlık olduğunu, basit yaşlılık unutkanlığı ile hastalık belirtisi olan unutkanlığın birbirinden ayrı tutulması gerektiğine değinen Uz. Dr. Can Emre Erdoğan; “Bu ayrım hastanın muayenesi, hasta yakınlarının verdiği bilgi, beyin işlevselliğini değerlendiren nöropsikolojik test ve gerekirse diğer yardımcı tetkiklerin bir araya getirilerek yorumlanmasıyla yapılmaktadır. Zaman geçtikçe unutkanlık artarak devam eder ve hasta yeni olayları hiç aklında tutamamaya başlar. Örneğin 5 dakika önce sorduğu soruyu tekrar tekrar sorabilir. Torunlarının isimlerini unutabilir. Koyduğu eşyaların yerini hatırlamakta zorlanır. Eğer unutkanlığı olan bir yaşlı iyi bildiği yolları bulamıyorsa, evin yolunu bulamayıp kayboluyorsa ya da evin içinde odaları karıştırıyorsa, bunlar alzheimer hastalığı ile ilişkili bulgular olabilir. Hastalar daha önceden olmayan bir şekilde içlerine kapanabilir. Hastalar uğraş ve hobilerini terk edebilir. Para hesabında güçlük olabilir. Ek olarak bazı psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan şeylerden bahsedebilir, onları gördüğünü, işittiğini söyleyebilir.65 yaş altı kişilerde ve özellikle gençlerde görülen unutkanlığın altından ise sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği özellikle yoğun çalışan kişilerde ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar (depresyon, anksiyete gibi) çıkmaktadır.B12 gibi bazı vitamin eksikliklerinin ve tiroid bezi bozukluklarının da gençlerde unutkanlığa neden olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.



“Sigara kullanımından kaçınmak gibi önlemler alınmalı”

İleri yaş ve ailede başka Alzheimer hastalarının bulunmasının en sık görülen risk faktörleri olduğuna vurgu yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Düşük eğitim düzeyi, kronik kafa travmaları, geçmişte uzun süreli depresyon varlığı, kronik alkol kullanımı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı gibi damar tıkayıcı hastalıklar hastalığın oluşma riskini arttıran diğer faktörlerdir. Ailesinde Alzheimer öyküsü bulunan fakat henüz hastalığa ilişkin bir teşhis almamış bireylerde sigara kullanımından kaçınmak, hareketli yaşam tarzını benimsemek ve sağlıklı beslenmek gibi önlemler alınmalıdır. Alzheimer olmamak için zihinsel faaliyetlerin sürekli olarak yenilenmesi önerilir. Yeni şeyler okumak, araştırma yapmak, yeni bir dil öğrenmek, kişinin Alzheimer olmasını düşüren etkenlerdir” şeklinde konuştu.

