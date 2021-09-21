Denizlispor´da Görkem Can´ın sözleşmesi feshedildi

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor´da, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Denizlispor´dan yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Görkem Can ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" denildi. Yeşil-siyahlı ekibin geçen yıl devre arası transfer döneminde Groningen´den transfer ettiği ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı genç stoper, Denizlispor ile 5 maçta forma giymişti. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-21 14:28:41



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