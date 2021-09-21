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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21 Eylül Alzheimer Günü’nde anlamlı temel atma töreni

İHA

21 Eylül Alzheimer Günü’nde anlamlı temel atma töreni

Kervansaray Mahallesi’nde hayırseverlerin de desteği ile yapılacak Pamukkale Belediyesi YükselTuran Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde düzenlenen törenle atıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çağımızın hastalığı olarak bilinen Alzheimer ile mücadele eden ve onların yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için bu merkez çok önemli. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Pamukkale Belediyesi önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan Alzheimer merkezinin temeli 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde atıldı. Pamukkale Belediyesi YükselTuran Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Kervansaray Mahallesi, Barbaros ve Alparslan Caddelerinin kesiştiği parkta yapılacak. Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiklerinden bu yana yaklaşık 2.5 senelik bir zamanın geçtiğini belirterek, “Bu zaman zarfında birçok eseri hayata geçirdik. Pazaryerleri, binlerce km’lik yollar, okullar, parklar yaptık. Türkiye’nin en büyüğü olan Seyir Tepesi’ni faaliyete aldık. Nasip olursa bu ayın sonu itibariyle Aktepe’de kültür merkezini hizmete sunacağız. Sosyal belediyecilik anlamında, adeta tarih yazdık. Özellikle pandemi döneminde on binlerce vatandaşımıza ulaştık. Her birinin kendince çok farklı önemi vardı. Ancak şu anda temelini atacak olduğumuz Alzheimer Merkezi projemiz bizim için gönlümüzde bambaşka bir yere sahip. Bundan yaklaşık 3 sene önce projelerimizin fizibilite çalışmasını gerçekleştirirken beni en fazla heyecanlandıran iş buydu. O saydığım işlerin hepsinin kendince ehemmiyeti çok fazla ancak, burasının önemi çok farklı” dedi.

“Bu merkez diğerlerinden çok farklı olacak”
Alzheimer’in unutkanlık hastalığı olduğuna değinen Başkan Örki, “Ömrünün geri kalanını bu hastalıkla geçiren büyüklere bu hastalıkla mücadelesine katkı vermek istedik. Hayırseverimiz Abalıoğlu ailesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi el ele vererek bu önemli projenin temelini atıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu merkez sadece gündüz bakımevi olmasının yanı sıra hasta yakınlarına da destek olacak bir merkez olacak. Bu hastalığa yakalanmış kişilerin sürekli yanı başında olmanız gerekiyor. Böyle olunca hasta yakınlarının sosyal hayatı kalmıyor. İşte bu noktada biz de buranın gündüz bakım merkezi olması, aynı zamanda da o hastaya sahip olan evlatlarında rehabilite edilebildiği, onların da bu hastalıkla daha iyi nasıl mücadele edebilirim konusunda bilinçlendiği bir merkez haline de gelsin istedik. Bu parkın içinde bin metrekarelik tek katlı bina inşa edeceğiz. Büyüklerimiz için çınar ağacımız derken, işte o mesajı da kendi içinde barındırsın istedik. Yine parkımızın çok büyük bir alanı halkımızın kullanımına açık olacak. Bu proje imece usulü olarak yapılıyor. Bu mükemmel yerin bize tahsis edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve belediye meclisi üyelerine teşekkür ediyorum. Kaymakamımız ve hayırseverlerimiz bu işbirliğini oluşmasına katkı verdiler. Bu projemiz yaklaşık 6 milyon TL olacak. Bu bütçenin bir kısmını hayırseverlerimizle, bir kısmını da bu milletin öz ve öz vergilerinden toplanmış helal kazançlarıyla inşallah hayata geçirmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki yılın MartNisan ayı gibi biz burayı bitirmiş oluruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu merkezde tüm dünyaya örnek olacak işler yapacağız”
Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ise yıllardır hayalini kurdukları merkezin hayata geçirildiğini belirterek, “Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı, inşallah en yakın zamanda Pamukkale Belediyemizin sayesine gerçeğe dönüştürmüş olacağız. Bunun için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyesi YükselTuran Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerimizle tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya örnek olacağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında “Geride iz bırakmak, önemli bir eser bırakmak lazım. Bize yakışan da bu, ben bu önemli merkezin hayata geçmesinde katkı sağlayan başta hayırsever Abalıoğlu ailemiz olmak üzere Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu iz bırakacak bir hizmet olacak” dedi.

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