Aldığı eğitimin sayesinde 3. kattan zemine çakılan bebeği hayata döndürdü ‘Lazım olur’ düşüncesiyle alınan ilk yardım eğitimi, bir bebeğin hayatını kurtardı Masajla minik Ali’nin kalbini çalıştıran Alptürk Çurku: “Küçük bir kalp masajı yaptım, derin bir nefes alarak hayata döndü”

Denizli’de ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katından beton zemine düştükten sonra kalbi duran 2 yaşındaki bebek, ‘Lazım olur’ düşüncesiyle alınan ilk yardım eğitimi sayesinde kurtuldu. Masaj yaparak minik kalbi yeniden çalıştıran esnaf, “Küçük bir kalp masajı yaptım, derin bir nefes alarak hayata döndü” dedi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Afganistan uyruklu Nimal ile Amine Ahmedi çiftinin 2 yaşındaki bebeği Ali Ahmedi, balkonda sarkarken dengesini kaybedip beton zeminde yürüyen kadının önüne düştü. O anda neye uğradığına şaşıran kadın şok geçirirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. 112’ye ihbar verildiği sırada esnaf Alptürk Çurku, düşen bebeğin kalbinin atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Masaj sayesinde tekrar hayata dönen bebek, sağlık görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin, hayati tahliyeyi atlattığı öğrenildi.



“Derin bir nefes alarak yaşama döndü”

İş yerinin önünde telefon görüşmesi yaparken karşı binanın balkonundan bir şeylerin düştüğünü fark eden Alptürk Çurku, ilk başta poşet zannettiği bu cismin bir bebek olduğunu olayın tanığı olan bir kadının çığlının ardından anladı. Hemen olay yerine koşarak ilk ilk müdahaleyi yapan ve aldığı eğitimin de yardımıyla kalbi duran bebeği yaşama döndüren Çurku, yaşananları şöyle anlattı:

“Olayın heyecanıyla ilk başta anlayamamıştım ancak bebeğin önüne düştüğü kadın büyük bir çığlık attı. Büyük bir panik oluştu ve ben ilk müdahaleyi yapmak zorunda kaldım. Denizli Ülkü Ocaklarında aldığımız ilk yardım eğitiminin sayesinde hemen çocuğun boynuna müdahale ettim. Hareket etmemesi için boynunu tuttum. Kısa bir süre sonra morarmalar başlatınca kalbinin teklediğini ve nabzının yok olmaya başladığını fark ettim. Küçük bir kalp masajı yaptım, derin bir nefes alarak hayata döndü. Ambulans gelinceye kadar ilk yardıma devam ettim ve başından hiç ayrılmadım. Ambulans gelince sağlık ekiplerine teslim ettim. Yoğun bakıma kaldırılıp tedavi altına alınmış."



Balkonda oyun oynuyordu

Bebeğin ailesiyle irtibatı koparmadığını kaydeden Çurku, “Ailesiyle en son sabah saatlerinde konuştum. Hayati bir tehlikesi yok, bilinci açıkmış ama yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Rabbim şifa versin inşallah. Genelde aynı balkonda büyük abileri oynuyordu. Oradan aşağıya bakıyor can sıkıntısından. Bu küçük bebeği daha önce hiç görmemiştim. Ailelerinde biraz daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

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