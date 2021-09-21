Denizli’de ‘Hayatımın Denetimi Elimde’ projesi hayata geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de ‘Hayatımın Denetimi Elimde’ projesi hayata geçirildi

İHA

Denizli’de ‘Hayatımın Denetimi Elimde’ projesi hayata geçirildi

– Denizli’de hazırlanan “Hayatımın Denetimi Elimde” projesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılan protokolle hayata geçirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen protokol imza törenine Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ile STK temsilcisi Aysel Harktı katıldı.

2 yıl süre ile devam edecek projede; 16 yaş ve üstü, iş arayan çocuk ya da yetişkin kadın yükümlülerin rehabilitasyonunun sağlanması hedefleniyor. Yükümlüklerin alacakları mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri doğrultusunda istihdam edilmeleri yolu ile yeniden suç işleme risklerinin azaltılması beklenen projede, 100 kadın yükümlünün istihdam edilmesi ve 300 kadın yükümlünün mesleki eğitim alması öngörülüyor.

Proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile sertifikalı Tekstil teknolojileri ve Düz dikiş makineci kursu eğitimleri verilecek. Eğitim 3 ay sürecek ve kursiyerlerin eğitime katıldıkları her gün için, kişi başı günlük 45 TL cep harçlığını İŞKUR karşılayacak. Eğitimler, CV hazırlama, iş arama teknikleri, problem çözme teknikleri, öfke kontrolü, kadın hakları gibi seminerler ile desteklenecek.

Eğitim sonrası kursiyerler 6 ay süreyle Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil firmalarında işbaşı eğitim programına alınacak. Kursiyerlerin eğitime katıldıkları her gün için, kişi başı günlük 108 TL cep harçlığı İŞKUR karşılayacak. İşbaşı eğitim programını başarıyla tamamlayan kadın yükümlülerin, Denizli İŞKUR ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü desteğiyle ildeki tekstil firmalarında istihdamı sağlanacak.

KADEM Denizli Temsilciliği katılımcılara “Kendini Tanıma”, “Düşüncelerini Anlama ve Yönetme”, “Duygularını Fark Etme ve Zor Duygularla Başa Çıkma”, “Kendine ve Başkalarına Karşı Nezaketli İletişim”, “Kendi Geleceğini Kurma ve Gelişen İnsan Olma”, “Güven Toplumun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi”, ‘İki İnsan Eğitimi’ “Aile İçi İlişkiler ve İletişim”, “Hijyen Eğitimi”, “Kadın Sağlığı” gibi başlıklar altında eğitimler verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

77 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 77 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisi ...
Bakan Kasapoğlu'dan paralimpikçilere teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'dan paralimpikçilere teşekkür ...
Aldığı eğitimin sayesinde 3. kattan zemine çakılan bebeği hayata döndürdü ‘Lazım olur’ düşüncesiyle alınan ilk yardım eğitimi, bir bebeğin hayatını kurtardı Masajla minik Ali’nin kalbini çalıştıran Alptürk Çurku: “Küçük bir kalp masajı yaptım, derin bir nefes alarak hayata döndü”
YEREL HABERLER Aldığı eğitimin sayesinde 3. kattan zemine çakılan ...
21 Eylül Alzheimer Günü’nde anlamlı temel atma töreni
YEREL HABERLER 21 Eylül Alzheimer Günü’nde anlamlı temel atma töreni
Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor
YEREL HABERLER Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor
3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar ...
Büyükşehir Ulaşım A.Ş’den üniversitelilere kolaylık
YEREL HABERLER Büyükşehir Ulaşım A.Ş’den üniversitelilere kolaylık
Denizlispor´da Görkem Can´ın sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Denizlispor´da Görkem Can´ın sözleşmesi feshedildi
3. kattan zemine çakılan bebek hayata döndürüldü 2 yaşındaki bebeğin 3. kattan düşme anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 3. kattan zemine çakılan bebek hayata döndürüldü 2 ...
Alzheimer belirtileri yaşla birlikte ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Alzheimer belirtileri yaşla birlikte ortaya çıkıyor
Denizlispor'da görev dağılımı
YEREL HABERLER Denizlispor'da görev dağılımı
Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı Muhtar için hırsızlara seslendi: “Şikayetçi olmayacak ödülü size vereceğim”
YEREL HABERLER Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı Muhtar için hırsızlara ...
Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik ...
Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu
Denizli’de turfanda nar hasadı başladı
YEREL HABERLER Denizli’de turfanda nar hasadı başladı
Denizlili yazar Kemal Yalçın MKM’de okurlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Denizlili yazar Kemal Yalçın MKM’de okurlarıyla ...
GEKA kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti başlatıyor
YEREL HABERLER GEKA kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti ...
Fırıncılar ekmeğe zam istiyor
YEREL HABERLER Fırıncılar ekmeğe zam istiyor
Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü 
YEREL HABERLER Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ...
Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi ...
Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada 
YEREL HABERLER Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada 
Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu
YEREL HABERLER Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu
Denizli'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Tıp öğrencisi Beyzanur, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tıp öğrencisi Beyzanur, son yolculuğuna uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.