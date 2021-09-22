AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu koronaya yenildi

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AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu, korona virüse bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Denizli’de korona nedeniyle AK Parti İl Başkan Yardımcısı 58 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Tataroğlu, yaşamını yitirdi. Aşılarını olmasının ardından yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanan Osman Tataroğlu, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Korona nedeniyle tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Tataroğlu, yoğun bakın ünitesine alındı. Durumu daha da ağırlaşan Tataroğlu, entübe edildi, tedavisine devam edilen Tataroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak gece yaşamını yitirdi.



Tataroğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek. Vefat haberi üzerine Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör’de başsağlığı mesajı yayınladı.

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