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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi'de ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başladı

İHA

Merkezefendi'de ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başladı

Pandemi döneminde sahne alamayan yerel tiyatro ekiplerine maddi manevi destek olan Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başladı. Minik öğrenciler, sahnelenen oyun ile doyasıya gülüp eğleniyor.

Merkezefendi Belediyesi sanata ve sanatçıya destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda pandemi döneminde sahne alamayan yerel tiyatro ekiplerine maddi manevi destek olan Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başladı. ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’nin ilk gününde Gökkuşağı Tiyatro Grubu’nun, ‘Masalcı Kuklalar’ oyunu, ikinci gününde Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun ‘Değiş Tokuş Dükkanı’ Merkezefendi Kültür Merkezi’nde çocukların yoğun ilgisi eşliğinde sahneledi. Merkezefendi sınırları içerisinde eğitim gören minik öğrenciler, sahnelenen oyun ile doyasıya gülüp eğlendiler. 23 Eylül Perşembe günü saat 11.00 ve 14.00’te de Eğlence Adası Tiyatro Grubu’nun sahnelediği ‘Uçan Şemsiye’ oyunu seyircisi ile buluşacak.

“Oyunlar devam edecek”
‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ kapsamında 27 Eylül Pazartesi ve 28 Eylül Salı günü saat 10.00 ve 11.00’de Masalcı Kuklalar oyunu, 3 Ekim Pazar günü saat 14.00’te de Değiş Tokuş oyunu oynanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültür ve sanatı en ufak yaştan itibaren benimsemeli, çocuklarımızı kültür ve sanat etkinliklerine alıştırmalıyız. Yaşadığımız pandemi sürecinde çocuklarımız çok etkilendi, çok sıkıldı. Onların doyasıya eğlenip gülmeleri için Çocuk Tiyatrosu Günleri düzenliyoruz. İlk oyunumuz, çocuklarımızın yoğun katılımı ile sahnelendi. Tiyatro günlerimiz devam ediyor. Tüm çocuklarımızı keyifli çocuk tiyatro oyunlarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

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