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Kalp hastalığıyla dünyaya gelen kadın, Muğla’dan gelip Tekden’de sağlığına kavuştu

İHA

Kalp hastalığıyla dünyaya gelen kadın, Muğla’dan gelip Tekden’de sağlığına kavuştu

Muğla’da yaşaya gelen 44 yaşındaki kadın, doğuştan gelen kalp rahatsızlığından Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kurtuldu.

Muğla’da yaşayan Yasemin Doğan’ın (44), planlanan safra kesesi ameliyatı öncesi yapılan tetkiklerinde akciğer basıncının yüksek olduğu tespit edildi. Bu sağlık probleminin nedeni araştırılırken doğumsal kalp hastası olduğunu öğrenen Doğan, Muğla’dan gelerek Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. 44 yıldır kalp rahatsızlığı ile yaşamını sürdüren Doğan, Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Hastanın, kardiyoloji kliniğinde Doç. Dr. Murat Ünlü tarafından muayene edilerek değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Hastamıza yapılan Eko ve tomografi sonrası ‘Atriyal septal efekt (ASD), parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve trikuspit kapak yetmezliği’ tanısı konulmuştur. Yani hastamızın doğuştan olan kalp kulakçıkları arasında bir delik mevcuttu. Ayrıca akciğerden kalbe temiz kan getiren damarların bir kısmı kalbin yanlış bölümüne dökülmekte ve yıllar içinde bu problemin kalbe verdiği zarardan ötürü kalp kapağının birinde yetmezlik meydana gelmiş. Hastayı bu tetkikler ve şikayetleri ile değerlendirip kalp ekibimizle birlikte açık kalp ameliyatına aldık. Kalpteki yanlış dönüş ve kalp deliğini hastanın kendi kalp zarından hazırladığımız yama ile kapattık ve sonrasında kalp kapağına tamir uyguladık” dedi.


Doğumsal Kalp Hastalıklarının tedavisinde başarı gösteren Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Doğumsal kalp hastalıkları adından da anlaşılacağı üzere, anne karnında kalp gelişirken meydana gelen hastalıklardır. Çocuk doğarken bu problem ile doğar. Doğumsal kalp hastalıklarının çok fazla çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı doğum sonrası ilk saatlerde belirti verirken bir kısmı ise ameliyatını yaptığımız hastamız Yasemin Hanımda olduğu gibi erişkin yaşına kadar teşhis edilememektedir. Erişkin yaşına kadar teşhis edilemediği için tedavi edilmediğinden dolayı zamanla hem kalpte büyüme hem de kapak bozukluğu gibi kalpte problemleri arttıracak zararlar da verir. Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde doğumsal kalp hastalıklarının tanı, cerrahi tedavi ve tedavi sonrası bakım hizmetinin yapılabilmesi sebebiyle diğer branşlarda olduğu multidisipliner yaklaşımla bölgenin referans hastanesi olmaya devam etmektedir” diye konuştu.


Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde doğumsal kalp hastalıklarının tanı, cerrahi tedavi ve tedavi sonrası bakım hizmetinin yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi hastanemizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Hastanemiz diğer branşlarda olduğu gibi kalpte de multidisipliner yaklaşımla bölgenin referans hastanesi olmaya devam etmektedir” şeklinde bilgi verdi.

“Başarısını bildiğim için tercih ettim”
Daha önce yaptığı başarılı ameliyatları duyarak Tekden Hastanesi’ni tercih ettiğini belirten Yasemin Doğan, “Bundan 1,5 yıl önce safra kesesi ameliyatı oldum. O ameliyatta akciğer basıncımın yüksek olduğu fakat sebebinin araştırılması gerektiği söylendi. Teşhis konulduğunda ameliyat olmam gerektiğini söylediler ve endişelendik. Hemen doğumsal kalp ameliyatını yapan doktorları araştırdık. Araştırırken internet haberlerinde çıkan Tekden Hastanesi’nde Çanakkale’den gelen 23 yaşındaki kızın kalbinde ur olduğunu ve buradaki doktor tarafından temizlenip sağlığına kavuştuğunu okudum. Sonrasında Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’a gelmeye karar verdik. Geldiğimde önce Kardiyoloji doktoru Doç. Dr. Murat Ünlü’ye muayene olduk. Murat Bey beni Mehmet Fatih Bey’e yönlendirdi. Hatta ikisi birlikte sonuçlarımı değerlendirdiler. Yapılan tahliller ve değerlendirmeler neticesinde hem kalbimde hem de kalp kapağında yama yapılması gereken yerler olduğunu söylediler” dedi.

“Yaş gözetmeksizin mutlaka kalp kontrollerinizi yaptırın”
Sağlık taramalarının önemine değinen Yasemin Doğan, “Doktoruma güvendiğim için ameliyatımı burada olmaya karar verdim. Hastanede ameliyathaneden tutun da servise kadar çok fazla ilgilendiler. Doktorlarım zaten inanılmaz ilgili ve tecrübeli. Benim gibi bu rahatsızlığı yaşayanlar varsa hiç çekinmeden gelmelerini öneririm. Özellikle çocuk ve erişkin kalp hastalıklarına bakan Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık araştırdığınız takdirde yaptığı tüm başarılı ameliyatları görürsünüz. Yaş gözetmeksizin mutlaka kalp kontrolünü yaptırın. Benim bu hastalığım doğuştan gelen bir hastalıkmış. Daha önce kontrole gitseydim belki erken fark edilirdi. Yine de geç olmadan sağlığıma kavuşmuş oldum. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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