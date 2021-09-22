Yukatel Merkezefendi'de ilk heyecan



DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek Yukatel Merkezfendi Belediyesi Basket, sezonun ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Anadolu Efes'le oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. Son Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes karşısında ter dökecek Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, "Şehrimiz ve kulübümüz için yepyeni ve çok prestijli bir sezona başlıyoruz. Üstelik sezonun ilk maçında Anadolu Efes'e konuk olacağız. Euroleague şampiyonu Anadolu Efes geçen sezon hepimizi gururlandırdı. Onların gücünü bilmeyen yok. Ama biz de iyi takımız, iyi çalıştık, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyoruz" dedi.

"KOMBİNELERE VE BİLETLERE OLAN YOĞUN İLGİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Bir süredir tedavileri süren başantrenör Zafer Aktaş ve kondisyoner Mustafa Kara'nın takımla çalışmalara başladığı bilgisini veren Başkan Deveciler, "Sponsor hastanemize, Denizli Devlet Hastanesi doktorları ve çalışanlarına ve İl Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır, hakları ödenmez. Ayrıca, salonumuzda oynanacak ilk maç için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kombinelere ve biletlere olan yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Tüm Denizlililere takımlarına olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"BU TAKIM HEPİMİZİN"

Yukatel Merkezfendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, yeni sezon kombine biletlerinin de hafta sonu satışa çıkacağını ifade etti. Deveciler, "Bilet satışı sadece hafta içerisinde satış noktasında gerçekleşecek. Maç günü ise gişe yok. Tüm Denizli halkından destek bekliyoruz. Bu takım hepimizin" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-09-22 12:41:15



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