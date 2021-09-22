Denizli'de Ahilik Haftası dolu dolu kutlandı Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali sona erdi

Ahilik kültürünün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 321 Eylül tarihleri arasında birçok etkinlik düzenlendi. Denizli'de Ticaretin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'ni de kapsayan program Acıpayam ilçesindeki finalle sona erdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali Acıpayam’da düzenlenen programla sona erdi. Acıpayam Pazarı’nda Ahi Pazar Duası ile başlayan etkinliğe Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ile vatandaşlar katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Arşiv Belgelerinde Ahilik ve son Ahiler Fotoğraf Sergisi ile devam eden program kapsamında Ahilik ve Acıpayam’da Ahilik Geleneği isimli panel düzenlendi.



Ahi mezarları ziyaret edildi

Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, yazar Hasan Kallimci, iş insanı Yavuz Aki ve Öğretim Üyesi Selim Parlaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen panelde ahilik geleneği ve Acıpayam’daki izleri konuşuldu. Son Ahiler sinevizyon gösteriminin gerçekleştirildiği program Yeşilyuva Karaköyük’te Ahi mezarlarının ziyareti ile son buldu.



Muhteşem bir festival gerçekleşti

Ahi Evranı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evranı Veli Yılı" etkinlikleri Denizli'de dolu dolu yaşandı. 3 Eylül'de Kayıhan Pazaryeri'nde Ahi Pazar Duası ile başlayan program 9 Eylül’de Buldan ilçesinde devam etti. Denizli’de Ulu Cami yanındaki festival alanında 1 hafta boyunca 27'si Türkiye’nin çeşitli kentlerinden, 13’ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını Denizlililer için sergiledi. Buradaki program boyunca her gece ise müzik şöleni yaşandı. Performans gösterilerinin yanı sıra sergiler, panel, tiyatro ve konserler gerçekleştirildi. Denizlililerin büyük bir ilgi ve beğeni ile takip ettiği festival Acıpayam programı ile sona erdi.

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