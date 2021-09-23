TEKNOFEST 2021’de Denizli rüzgarı esiyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 açılış etkinlikleri başladı.



TEKNOFEST 2021 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Denizli ilinden 9 okul projeleriyle yerini aldı. TEKNOFEST 2021 katılan okullarımız öğrencileri projelerini Türkiye’nin dört bir yanından gelen milyonlarca katılımcıya tanıtacak.



Çeşitli yarışmaların, gösterilerin, konserlerin ve etkinliklerin gerçekleşeceği TEKNOFEST2021, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçilere, unutulmaz anlar yaşayacakları imkanlar sunuyor. Başta savunma sanayii, teknoloji ve havacılık firmaları olmak üzere çok sayıda üniversite ve devlet kurumu da, açtıkları stantlarda ürün, kabiliyet ve hizmetlerini sergiliyor. Festival alanında, askeri ve sivil uçaklar, savunma sanayi ürünleri ve teknolojik araçlar ziyaretçilere kapılarını açtı.

İlk yapıldığı günden itibaren dünyanın en büyük festivallerini arasında yerini alan TEKNOFEST’te Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yer almanın gurunu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “İlimiz okulları ve bilim sanat merkezlerimizle TEKNOFEST2021 de yerimizi aldık. Bizlerde proje ekiplerimize destek olmak ve onların heyecanlarını paylaşmak adına buradayız. Festivalin büyüleyici havasının içerisinde zaman su gibi akıyor. Öğrencilerimiz önemli projelere imza attı ve yapılan elemeler sonucu TEKNOFEST2021 finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimizi ve Danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Denizli olarak ülkemizin milli teknoloji hamlesinin içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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