Yaklaşık 10 yıl önce İzmir’de başlayan ve hızla Türkiye’ye yayılan milli sporumuz Hemsball’ın dünyadaki ilk antrenörlük kursu Denizli’de açıldı.



İzmir’den çıkarak önce Türkiye’de sonrada ABD ve Kırgızistan gibi ülkelerde de oynanmaya başlayan Milli spor Hemsball’ın ilk antrenörlük kursu 1819 Eylül 2021 tarihleri arasında Denizli’de açıldı. Kursa lise mezunu olan 18 yaşını tamamlamış 35 Hemsball severler katıldı. Kursu tamamlayanlar Denizli'nin ilk Uluslararası hakemlerinden biri olacak. İlk gün gerçekleştirilen teorik eğitimlerden sonra Hakem adayları ikinci günde uygulama eğitimi aldı. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara belgeleri protokol tarafından verildi. Özellikle covid 19 salgını döneminde sosyal mesafe kuralına uygun ve her yerde oynanabilen pratik bir spor branşı olan Hemsball her eve gireceğe benziyor.



Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası Hemsball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Burak Öztürk, milli sporumuz Hemsball’un son günlerde atağa geçtiğini belirterek “Amacımız hakemlerimizi bilgi, donanım ve tecrübe yönünden en iyi seviyelere taşıyıp uluslararası düzeyde bir hakem haline getirmek, ayrıca antrenörlerimizin de daha başarılı olmaları için çalışıyoruz. Kursun bitmesini müteakip yeni kurslar açarak turnuvalar düzenlemeyi planlıyoruz. Özellikle covid 19 salgını döneminde sosyal mesafe kuralına uygun ve her yerde oynanabilen pratik bir spor branşı olan Hemsball’ın her eve gireceğini tahmin ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Son olarak Hemsball'un milli sporumuz olduğunun altını çizen Öztürk, federasyon başkanı Murat Altınay'ın öncülüğünde ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.