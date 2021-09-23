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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğan, Denizli’nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti

İHA

Başkan Doğan, Denizli’nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Denizli’de ilk olma özelliğini taşıyan Alzheimer Yaşam Merkezi kapılarını açtı. Başkan Şeniz Doğan hastaları ziyaret edip vakit geçirirken, yaşam merkezi sayesinde ailelerin rahat bir nefes aldığı görüldü.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla ilçeye kazandırılan, Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi kapılarını açtı. Alzheimer rahatsızlığı bulanan vatandaşların çeşitli aktivite ve etkinliklerle sosyalleştiği, yakınlarının da bilgilendirilip yönlendirileceği yaşam merkezini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan gelerek ziyaret etti. Hastalarla bir arada sohbet eden Başkan Doğan, hasta yakınları tarafından ise sevgiyle karşılandı. Başkan Doğan ardından müzik eşliğinde hastalarla vakit geçirdi.

“Hasta yakınına destek olmak bizim için çok önemli”
Denizli’de bir ilkini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Doğan, merkezin hastalar için gerekli olduğunu ifade ederek, “Alzheimer merkezi bizim hayallerimizin arasındaydı. Projelerimizin arasında demeyeceğim çünkü burası manevi değeri olan bir yer. Denizli’de bir ilki gerçekleştirdik. Merkezefendimize bir Alzheimer merkezi kazandırdık, gerçekten mutluyuz. Hastaların hayatını kolaylaştırmak, hastaların hastalıklarını ilerletmemek, hasta yakınına destek olmak bizim için çok önemli. Eğer Alzheimer hastanız varsa evde, bakan kişiler ve aileler için hayat çok zor oluyor. Hedefimiz Alzheimer hastalarının hastalıklarının ilerlemesini engellemek, yakınlarının yükünü hafifletmek. Yerimiz çok güzel, zemin kat merkez, üst kat aktif yaşam merkezi, alt katta toplantı salonlarımız var. Sonrasında etkinlik odalarımız, resim kursu yerimiz, yemek hanemiz var ve burada yemeklerini yiyebiliyorlar” dedi.

“Aşılama arttıkça sayıyı artıracağız”
Bütün her şeyi konforlu bir şekilde hazırladıklarını dile getiren Başkan Doğan, “Sıçak bir ev ortamını burada yaşatmak istiyoruz. Burayı yaparken gerçekten uzmanlardan destek alarak yaptık. Hiçbir şeyi ezbere yapmadık ve amacına ulaşsın istiyoruz. Perdesinden masalarına kadar konforlu kullanım olsun diye her şeyi yaptık. Burada bir psikoloğumuz her daim hizmet veriyor. Eğitim ve seminerlerimiz oluyor. Onlar istediği kursları merkezde açabiliyoruz. Dönüşler çok güzel ve salgın nedeniyle sayılara çok dikkat ediyoruz. Aşılama arttıkça sayıyı artıracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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