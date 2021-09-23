Hastaneden kaçan genç kız kayıplara karıştı

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Denizli’de daha önce intihar girişiminde bulunan genç kız hastaneden kaçarak kayıplara karıştı.

Denizli’de yaşayan Hikmet Akgün, intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akgün, tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Yakınları hastaneye geldiği sırada Akgün’ü göremeyince her yerde aramaya başladı. Can güvenliğinden endişelenen yakınları, genç kızın bulunması için yardım istiyor.

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