Denizli'de, doktora çalıştığı hastane önünde bıçaklı saldırı (2)

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KAÇIŞ ANI KAMERADA

Denizli'de, doktor Göktürk Kaçar'ı bıçakla yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, olayın ardından 2 kişinin koşarak, bölgeden uzaklaşması yer alıyor.Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-23 13:14:10



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