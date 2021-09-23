Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kuru yemiş işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayalar Mahallesi 20030 Sokak üzerindeki bir kuru yemiş işleme fabrikasında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-23 16:17:54



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